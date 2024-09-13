Британский премьер отреагировал на слова Путина о войне России и НАТО

По словам политика, конфликт с Россией не входит в планы Британии. Глава правительства Великобритании Кир Стармер прокомментировал слова президента России Владимира Путина, заявившего о том, что удары дальнобойным оружием по территории России будут означать участие НАТО в конфликте.
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