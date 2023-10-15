OilPrice называет главный энергетический козырь Ирана в войне на Ближнем Востоке

Находящийся годами под санкциями Иран лучше всех научился использовать это положение. Ограничения словно поставили его в «тень» от внимания мирового гегемона и позволили проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику без вмешательства извне, со стороны Запада.
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