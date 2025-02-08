Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ничего личного, только бизнес

Ничего личного, только бизнес

Эта, ставшая уже давно привычной, фраза из американских фильмов заиграла новыми гранями!  Помните, как горячо поддерживали Украину звёзды Голливуда, как они регулярно ездили к кровавому клоуну, жали ему руку, выражали сочувствие и т.

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