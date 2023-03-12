В Сети вспомнили фразу Горшка из группы «Король и Шут» о «плохих украинцах»

После выхода сериала «Король и Шут» об одноименной группе в Сети вспомнили высказывание одного из двух фронтменов и вокалистов панк-рок-группы Михаила Горшенева, также известного по псевдониму «Горшок» об отношении некоторых украинцев к России.
После выхода сериала «Король и Шут» об одноименной группе в Сети вспомнили высказывание одного из двух фронтменов и вокалистов панк-рок-группы Михаила Горшенева, также известного по псевдониму «Горшок» об отношении некоторых украинцев к России.
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