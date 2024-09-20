«Усугубляют ситуацию»: что сейчас происходит на границе Израиля и Ливана

Израильская армия сейчас готовится к ответному удару Ливана, который она бомбила накануне. Как сообщили в Тель-Авиве, на юге соседней страны они уничтожили около 100 ракетных установок, якобы готовых в любую минуту атаковать еврейское государство.
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