Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Каширина
    И обязательно   нужно  подготовить закон  он правилах ношения  определенной одежды, которая  совершенно неуместна в н...Терпение Бастрыки...
  • Ирина Голота (Болховитинова)
    А как без взяток, вернее на что будут жить наши чиновники-коррупционеры?Мигрант готовил п...
  • Альбина Гроздева
    Границу закрыть одних выгоняют другие заезжаютТерпение Бастрыки...

Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес

Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ  Кирилл Стрельников Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей, скрытых друзей, друзей по факту и исторических друзей с такой силой, что создается впечатление, что еще одно напряжение коллективной воли — и тут же наступит мир, благодать и тишь, нарушаемая только хлопаньем шампанского и скрипом дивана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх