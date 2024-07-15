«День цифры» пройдет в летних лагерях Нижегородской области

В летних лагерях Нижегородской области по традиции пройдет «День цифры». Образовательный проект знакомит детей с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.
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