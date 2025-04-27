Электроавиация предъявляет особые требования к характеристикам тяговых ба...

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Электроавиация предъявляет особые требования к характеристикам тяговых батарейДаже по экспозиции проходящей сейчас в Шанхае крупнейшей автомобильной выставки заметно, что местные автопроизводители нацелены на выпуск человекоподобных роботов и летательных аппаратов в качестве следующих сегментов рынка, которые собираются осваивать.

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