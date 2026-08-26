Спецборт МЧС прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при возгорании на АГХК

В результате происшествия пострадали 146 человек, погибли трое Спецборт Ил‑76 МЧС России прибыл в Благовещенск, чтобы эвакуировать пострадавших при возгорании на площадке строительства Амурского газохимического комплекса.
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