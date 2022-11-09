В Терском районе КБР сотрудники полиции организовали конкурс рисунков «Я б полицию пошел, пусть меня научат»

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в ОМВД России по Терскому району открылась выставка рисунков детей сотрудников на тему: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат».
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