Уроки безопасности.

Работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие, посвященное безопасности детей дошкольного возраста.
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