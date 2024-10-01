Сергей Биданец: Встретился с назначенной на должность начальника территориального отдела по Северному Крыму...

Встретился с назначенной на должность начальника территориального отдела по Северному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Галиной Вознюк, обсудили вопросы взаимодействия по решению вопросов, направленных на сохранение общественного здоровья, обеспечение продовольственной безопасности и зд.