Сергей Биданец: Встретился с назначенной на должность начальника территориального отдела по Северному Крыму...

Встретился с назначенной на должность начальника территориального отдела по Северному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Галиной Вознюк, обсудили вопросы взаимодействия по решению вопросов, направленных на сохранение общественного здоровья, обеспечение продовольственной безопасности и зд.
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