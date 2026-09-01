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Царьград

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Британский аналитик заявил, что Украина осталась без ПВО: ракеты кончились, а последние комплексы прикрывают только бункеры Зеленского

Британский аналитик заявил, что Украина осталась без ПВО: ракеты кончились, а последние комплексы прикрывают только бункеры Зеленского

Вооружённые силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой средств противовоздушной обороны. Оставшиеся в строю зенитные комплексы киевское руководство вынуждено стягивать к правительственным бункерам, оставляя без защиты целые регионы.

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