Депутат Журова связала попытку ВСУ ударить по Крыму с визитом генсека НАТО в Киев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что попытка армии Украины ударить по Крымскому полуострову ракетам ATACMS может быть связана с недавним визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев.
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