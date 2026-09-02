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Клуб "Женские секреты"

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Когда нужен быстрый и сытный ужин: сочные драники без муки и целого яйца — максимум картофельного вкуса!

Когда нужен быстрый и сытный ужин: сочные драники без муки и целого яйца — максимум картофельного вкуса!

Драники – это одно из самых популярных блюд белорусской кухни. Нежные картофельные лепешки давно стали важной частью культуры, которая распространилась далеко за пределы страны.

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