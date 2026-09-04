На Кубани отметили 100 лет регулярного радиовещания

В Краснодаре прошли торжества по случаю 100-летия начала регулярного радиовещания на Кубани. В праздничном мероприятии на площадке ГТРК «Кубань» приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, директор филиала ВГТРК Екатерина Минькова, а также сотрудники и ветераны компании.
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