На Кубани отметили 100 лет регулярного радиовещания

В Краснодаре прошли торжества по случаю 100-летия начала регулярного радиовещания на Кубани. В праздничном мероприятии на площадке ГТРК «Кубань» приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, директор филиала ВГТРК Екатерина Минькова, а также сотрудники и ветераны компании.