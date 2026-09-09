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Татар-информ

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На организацию конкурса «Лидер XXI века» в Казани выделят свыше 18 млн рублей

На организацию конкурса «Лидер XXI века» в Казани выделят свыше 18 млн рублей

В Казани определят оператора для проведения Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

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