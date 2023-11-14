На Ямале пройдет конкурс семейного рисунка «Хрустальные сны Севера»

В Нового Уренгое объявили конкурс семейного рисунка «Хрустальные сны Севера». Десять лучших картин станут эскизами для работ участников фестиваля ледовых скульптур, который пройдет в декабре, сообщила администрация городаВ Нового Уренгое объявили конкурс семейного рисунка «Хрустальные сны Севера».
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