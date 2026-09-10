Арена в Кыргызстане: 15-летняя Арина из Якутии покорила всех

На открытии Всемирных Игр Кочевников в Бишкеке внимание привлекла 15-летняя Арина Аулова из Якутии. Она исполнила композицию на хомусе, завоевав симпатии зрителей и став символом культурных связей.
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