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Царьград

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Арена в Кыргызстане: 15-летняя Арина из Якутии покорила всех

Арена в Кыргызстане: 15-летняя Арина из Якутии покорила всех

На открытии Всемирных Игр Кочевников в Бишкеке внимание привлекла 15-летняя Арина Аулова из Якутии. Она исполнила композицию на хомусе, завоевав симпатии зрителей и став символом культурных связей.

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