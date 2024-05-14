OpenAI представила новую модель GPT-4o. Она гораздо умнее прежних версий

Компания OpenAI презентовала мощную мультимодальную модель генеративного искусственного интеллекта GPT-4o, которая работает вдвое быстрее GPT-4 TurboБуква «o» в названии модели означает Omni — «всесторонний», что как раз и означает мультимодальность.
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