NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Европейские авиакомпании столкнулись с «нечестными условиями игры» после потери доступа к российскому небу, рукопожатие президента РФ Владимира Путина и бортпроводницы взорвало соцсети, в КНДР начался бум торговых центров и курортов при Ким Чен Ыне — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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Китайцы тоже клянутся в вечной дружбе, но при первой же возможности предадут.
чем громчем визг на той стороне, тем вернее курс, который мы выбираем.