подоляки, монтяны и прочие новоявленные российские «патриоты»

Игорь Василевский

15-я ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ В этой притче Господь Иисус выразил ту мысль, что грешник кающийся дороже Ему гордых праведников и что Он пришел привести не этих праведников, а грешников к покаянию. А притча про тех, кто собрался побить блудницу камнями? Толпой праведников? Все такие критиканы честные? И все абсолютно понимают, что на фронте происходит??? Подоляка хотя бы честен по отношению к передаче информации. И называет встречающееся вранье некоторых военных начальников по поводу ситуации в окопе враньем. И если говорил, что расхлебывать будем наш отход от Харькова по сути знаковой для СВО трагедией. Что и случилось. И, наверное, не просто так был зван на встречу с Первым? Или кого то зависть по этому поводу замучала? Вот уж по отношению к кому не стал бы испытывать ксенофобию...Монтян -да, врала не глядя. Особенно про Гостомель и самолет с Медведчуком. А критиканам... Каждый вправе высказывать свое мнение. Если оно подкреплено мало-мальским военным образованием или опытом службы. Хотя бы комбатом.