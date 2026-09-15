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Царьград

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Виктор Дмитриев сообщил о нехватке аптек в сельской местности России

Виктор Дмитриев сообщил о нехватке аптек в сельской местности России

Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев заявил о дисбалансе аптечного обслуживания в России. В крупных городах по три аптеки на один дом, в то время как отдалённые населённые пункты остаются без аптек.

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