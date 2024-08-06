Уроки ОБЖ заменят на «защиту родины»

С 1 сентября 2024 года предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты родины». Эта инициатива уже вызывала волну обсуждений среди родителей и педагогов, хотя на дворе еще лето.
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