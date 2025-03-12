Археологи обнаружили скрытый древний порт под волнами возле Греции

Международная группа подводных археологов совершила новаторское открытие на затопленном участке Асини, недалеко от Толо в Арголиде, Греция, обнаружив значительные остатки древней портовой инфраструктуры, которые обещают изменить наше понимание морской истории Средиземноморья.
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