Археологи обнаружили скрытый древний порт под волнами возле Греции

Международная группа подводных археологов совершила новаторское открытие на затопленном участке Асини, недалеко от Толо в Арголиде, Греция, обнаружив значительные остатки древней портовой инфраструктуры, которые обещают изменить наше понимание морской истории Средиземноморья.