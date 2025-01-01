🚒 Безопасный праздник: сотрудники экстренных служб готовы к работе в новогодние каникулы Каждое утро с 8:00 в пожарно-спасательной части — смена караула.
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🚒 Безопасный праздник: сотрудники экстренных служб готовы к работе в новогодние каникулы Каждое утро с 8:00 в пожарно-спасательной части — смена караула.