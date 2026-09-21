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Новости Брянска

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Над Брянской областью сегодня днём сбили БПЛА врага

Над Брянской областью сегодня днём сбили БПЛА врага

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 45 украинских беспилотников за сутки, дроны были уничтожены над несколькими регионами страны, включая Крым.

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