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Источник ноутбука Хантера Байдена сообщил об угрозах от ФБР

Источник ноутбука Хантера Байдена сообщил об угрозах от ФБР

Мастер по ремонту ноутбуков в Уилмингтоне, штат Делавэр, передавший копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена не названному конгрессмену и адвокату Трампа Руди Джулиани, сказал, что агент ФБР угрожал ему, сообщил 12 августа сайт Breibart.

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