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Генерал-майора Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Генерал-майора Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин арестован по подозрению в получении взятки, связанной с многомиллионным государственным оборонным заказом.

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