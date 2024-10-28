Генерал-майора Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин арестован по подозрению в получении взятки, связанной с многомиллионным государственным оборонным заказом.
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