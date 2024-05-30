Израиль захватил Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта

Израильские оккупационные силы заявляют, что обнаружили около 20 туннелей в этом районе, но Египет обвиняет Тель-Авив в использовании туннелей в качестве дымовой завесы для своего жестокого вторжения в Рафах.
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