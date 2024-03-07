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Автомеханик рассказал о причинах стука в моторе после замены масла

Автомеханик рассказал о причинах стука в моторе после замены масла

После замены моторного масла стук в двигателе может возникнуть по ряду причин. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, сообщает 7 марта «Российская газета».

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Комментарии
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VO
Vitya Ostap
А еще могут ва поддон гайки ключи молотки попадать, даже был случай перфоратор попал
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13 час.

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