Автомеханик рассказал о причинах стука в моторе после замены масла

После замены моторного масла стук в двигателе может возникнуть по ряду причин. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, сообщает 7 марта «Российская газета».
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