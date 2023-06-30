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Приморцев приглашают побороться за 300 тысяч рублей в "Открытом море"

Приморцев приглашают побороться за 300 тысяч рублей в "Открытом море"

Соревнования по спортивной рыбной ловле с катеров "Открытое море" (12+) вновь пройдёт в Приморье. В День рыбака 9 июля приморцев ждут захватывающие командные состязания с впечатляющими призами, а также развлекательная программа с интерактивами.

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