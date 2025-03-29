«Теперь не жалуйтесь»: Хазин раскрыл, как Украина заплатит за срыв переговоров США и России в Эр-Рияде

Позиция Украины помешала России и США принять совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Русские друзья, пощадите нас, финнов»: профессор Малинен «сел в лужу» с выступлением на российском ТВ
- Ловкий ход Путина: ВСУ лишились секретного спецотряда, наемников заставили тикать, в Одессе землетрясение. Капитуляция режима со дня на день
- Генерал Алаудинов сделал жёсткое предупреждение Киеву: «Потеряют всю Украину»
Свежие комментарии