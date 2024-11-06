Яхтсмены из Краснодарского края вышли в финал парусной регаты Tenzor International Cup

Яхтсмены из Краснодарского края вышли в финал парусной регаты Tenzor International CupС 7 по 10 ноября в Сочи пройдет гранд-финал крупнейшего парусного турнира в классе яхт MX700 Tenzor International Cup 2024.
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