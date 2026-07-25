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Контрафронт

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Великобритания: По меньшей мере один человек был убит и еще шесть человек были арестованы в...

Великобритания: По меньшей мере один человек был убит и еще шесть человек были арестованы в результате драки на ножах недалеко от пересечения Тремадок-роуд и Клэпхэм-Хай-стрит в Клэпхеме, Лондон, рано утром по местному времени.

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