Великобритания: По меньшей мере один человек был убит и еще шесть человек были арестованы в результате драки на ножах недалеко от пересечения Тремадок-роуд и Клэпхэм-Хай-стрит в Клэпхеме, Лондон, рано утром по местному времени.
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