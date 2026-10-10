БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дикая паника в Киеве: «Генерал Армагеддон» уничтожит все 7 мостов через Днепр

Дикая паника в Киеве: «Генерал Армагеддон» уничтожит все 7 мостов через Днепр

Кличко призвал жителей мегаполиса тикать куда подальше — хроника пикирующего мегаполиса Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Повiтрянi сили не устают удивлять своими интернет-перемогами.

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