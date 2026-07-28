Cloud.ru: из-за передачи ИИ договоров и финансовых данных сотрудника могут уволить

Использование ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-сервисов при работе с корпоративными документами может привести к увольнению, если сотрудник передаст через нейросеть персональные данные или сведения, составляющие коммерческую тайну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии