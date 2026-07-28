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Газета.ру

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Cloud.ru: из-за передачи ИИ договоров и финансовых данных сотрудника могут уволить

Cloud.ru: из-за передачи ИИ договоров и финансовых данных сотрудника могут уволить

Использование ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-сервисов при работе с корпоративными документами может привести к увольнению, если сотрудник передаст через нейросеть персональные данные или сведения, составляющие коммерческую тайну.

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