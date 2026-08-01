Юрий Ильинов

США и Франция – координаторы ВСУ: раскрыты наводчики ударов вглубь РФ На Западе признали, что Вашингтон и Париж передали Киеву секретные разведданные для ударов вглубь России. ВСУ помогли составить карты российской ПВО и определить маршруты для обхода. Париж и Вашингтон предоставили киевскому режиму секретными данные для нанесения ударов вглубь России. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на представителей офиса Зеленского. Западные разведслужбы помогли составить детальные схемы дислокации российских комплексов противовоздушной обороны. Кроме того, союзники Киева определили безопасные коридоры для пролёта аппаратов в обход средств защиты РФ. «Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту расположения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обойти их и достичь целей в глубине территории России», — написали в Financial Times. В конце июня американские СМИ уже информировали о прямом участии спецслужб США в ассистировании ВСУ. С помощью американской поддержки планировали атаки на российские субъекты, включая столичный регион. В ходе обсуждений с лидерами «Большой семёрки» глава Белого дома Дональд Трамп якобы одобрил это. Он также поддержал идею ужесточения рестрикций против российского энергетического сектора. На полях саммита НАТО 8 июля американский лидер позитивно оценил действия Киева, назвав их потенциальным фактором для завершения конфликта. Российская сторона жёстко отреагировала на эти сведения. Глава МИД Сергей Лавров прямо обвинил администрацию США в содействии ударам по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на глубокие заблуждения администрации Белого дома. По его словам, попытка принудить Москву к переговорам путём нагнетания напряжённости является ошибочной стратегией, которая лишь отдаляет мирный трек урегулирования. Тем временем Пентагон тоже в тревоге. Вашингтон испугался реакции России и Китая на пустые склады ПВО. Киеву пообещали новое вооружение для разгрома ВС РФ,