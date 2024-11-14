Форум «Столица химии – 2024» начал работу в Дзержинске

Региональный форум «Столица химии» сегодня начал работу в Дзержинске. Форум объединил около 350 экспертов в области химической промышленности – руководителей профильных предприятий, представителей органов власти, экспертов и представителей научного сообщества.
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