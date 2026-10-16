Следы нефтепродуктов на береговой линии Новороссийска обнаружили ещё 14 октября, и с тех пор их ликвидацией занимаются 42 спасателя и 11 единиц техники.
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