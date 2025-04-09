Трамп решил пройти под стеной: Заявил о гибкости и приостановил пошлины

Трамп заявил, что иногда нужно "пройти под стеной". Пошлины приостановлены на 90 дней.Соединённые Штаты приняли решение приостановить действие пошлин на 90 дней.
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