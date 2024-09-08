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Выборы на Ямале продолжаются. Как проходит процесс голосования рассказал заместитель Председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик

Выборы на Ямале продолжаются. Как проходит процесс голосования рассказал заместитель Председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик

Напомним, жители окружной столицы выбирают депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва. Как проходит процесс голосования ямальским журналистам рассказал заместитель Председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик.

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