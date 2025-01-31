В Воронежской области спустя 10 часов отменили угрозу атаки БПЛА

В Воронежской области объявленная угроза атаки беспилотников была отменена спустя почти 10 часов. Глава региона Александр Гусев сообщил об этом через свой Telegram-канал, отметив завершение режима повышенной готовности.
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