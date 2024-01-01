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Царьград

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В 2023 году ушёл из жизни 21 долларовый миллиардер из списка Forbes

В 2023 году ушёл из жизни 21 долларовый миллиардер из списка Forbes

В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes, средний возраст погибших богатых людей был 85 лет.Самым старым из них было по 99 лет, это вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер и индийский бизнесмен Кешуб Махиндра.

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