В 2023 году ушёл из жизни 21 долларовый миллиардер из списка Forbes

В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes, средний возраст погибших богатых людей был 85 лет.Самым старым из них было по 99 лет, это вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер и индийский бизнесмен Кешуб Махиндра.