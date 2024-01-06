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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о победе над Наварро в Окленде: «Помню, мы играли, когда мне было 12, а ей 15. С тех пор это был наш первый матч»

Она выиграла 6:3, 6:1 и вышла в восьмой финал в карьере. В Новой Зеландии американка не проигрывает девять матчей подряд.

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