10 малоизвестных фактов о майонезе, которые заинтересуют не только поклонников салатов

Изыскан, пикантен, уместен. Впервые майонез изобрели в 1756 году во французском городе Маон. Причина его появления на свет была довольно необычная — в войсках герцога Ришелье закончилось продовольствие, и остались только растительное масло, яйца и лимоны.
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