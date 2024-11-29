Китай и Индонезия проведут совместные учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Китайские и индонезийские вооруженные силы проведут в Индонезии совместные учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий с конца ноября до начала декабря, сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.