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Китай

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Китай и Индонезия проведут совместные учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Китайские и индонезийские вооруженные силы проведут в Индонезии совместные учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий с конца ноября до начала декабря, сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

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