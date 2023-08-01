Неспешный разговор

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Родина бросила труп журналиста Бабченко в Таллине

Родина бросила труп журналиста Бабченко в Таллине

Человек похожий на труп журналиста Бабченко жалуется, что МИД РФ его не защищает.PS. В качестве помощи МИД РФ мог бы предложить выдать труп журналиста Бабченко в Чечню.

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