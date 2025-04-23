Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Обогащайтесь!», или почему Китай смог, а СССР не смог

«Обогащайтесь!», или почему Китай смог, а СССР не смог

Сто лет назад, в 1925 году, крупный большевик Бухарин выкрикнул знаменитый лозунг — «Обогащайтесь!». Логика у Бухарина была следующей: народ не должен быть бедным, это глупо, поэтому надо разрешить народу богатеть, даже призвать к этому.

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