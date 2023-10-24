Генетика влияет на риск образования тромбов у женщин, принимающих пероральные контрацептивы

Согласно новому исследованию Университета Упсалы (Uppsala University), у женщин с высокой генетической предрасположенностью к образованию тромбов в шесть раз чаще образуются тромбы в течение первых двух лет использования противозачаточных таблеток.
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